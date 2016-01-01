10 فوائد لتناول القهوة بدون سكر

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10 فوائد لتناول القهوة بدون سكر


قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية، فوائد شرب القهوة بدون سكر.

▪︎الحفاظ على نشاط الدماغ، ودعم قوة الذاكرة.
▪︎الإبقاء على نشاط الأعصاب، ووقاية الجسم من الإصابة بالزهايمر.
▪︎تحسين الحالة النفسية للشخص.

▪︎ تخليص الجسم من السموم والجراثيم.
▪︎ المساعدة على فقدان الوزن، وحرق الدهون بصورةٍ سريعة، لا سيّما الدهون المتراكمة في منطقة البطن.
▪︎تقليل احتمالية تعرض الجسم للإصابة بالالتهابات، ما يعني حمايته من أمراض القلب.

▪︎ إمداد الجسم بالفيتامينات المُتعددة، مثل: (B2,B3,B5)، إضافةً إلى عناصر المنغنيز، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم. ▪︎تخفيض احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
▪︎الوقاية من سرطان القولون والمستقيم، إلى جانب سرطان الكبد؛ لاحتوائها على العديد من مضادات الأكسدة.
▪︎وقاية الجسم من مرض باركنسون، وذلك بشربها مرتين خلال اليوم.
▪︎زيادة معدل مادة الدوبامين في الجسم، وهي مادةٌ كيميائيةٌ تتفاعل في الدماغ، وتؤثر على طبيعة مشاعر الفرد وسلوكياته كالانتباه.
▪︎محاربة الاكتئاب، ورفع معدل الشعور بالسعادة.

المصدر: elbalad

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