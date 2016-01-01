10 فوائد لتناول القهوة بدون سكر

قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية، فوائد شرب القهوة بدون سكر.
▪︎الحفاظ على نشاط الدماغ، ودعم قوة الذاكرة.
▪︎الإبقاء على نشاط الأعصاب، ووقاية الجسم من الإصابة بالزهايمر.
▪︎تحسين الحالة النفسية للشخص.
▪︎ تخليص الجسم من السموم والجراثيم.
▪︎ المساعدة على فقدان الوزن، وحرق الدهون بصورةٍ سريعة، لا سيّما الدهون المتراكمة في منطقة البطن.
▪︎تقليل احتمالية تعرض الجسم للإصابة بالالتهابات، ما يعني حمايته من أمراض القلب.
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