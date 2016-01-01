هنفطر إيه؟ سؤال يحير الكثير وبالأخص السيدات فقد تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار سواء لزوجها أو أطفالها تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم خاصة.
المكونات لـ عمل فطيرة الطاسة خطوة بـ خطوة للشيف نجلاء الشرشابى
المكونات لـ عمل فطيرة الطاسة خطوة بـ خطوة:
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التعليقات على هنفطر ايه.. فطيرة الطاسة بمذاق لن تتوقعيه
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