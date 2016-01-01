هنفطر ايه.. فطيرة الطاسة بمذاق لن تتوقعيه



فطيرة الطاسة فطيرة الطاسة

هنفطر إيه؟ سؤال يحير الكثير وبالأخص السيدات فقد تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار سواء لزوجها أو أطفالها تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم خاصة.



المكونات لـ عمل فطيرة الطاسة خطوة بـ خطوة للشيف نجلاء الشرشابى



المكونات لـ عمل فطيرة الطاسة خطوة بـ خطوة:

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- 2ونصف كوب من الدقيق- رشة من الملح- كوب ماء دافئ- سلامى ( أو أى منتج حسب الرغبة)- زيتون- جبنة موزاريلا- فلفل ألوانطريقة تحضير فطيرة الطاسة:تعجن جيدًا ثم نقسمها إلى أربعة أجزاء ونتركها لمدة ساعة وتفرد العجينة بطريقة بسيطة ونضع المكونات داخل العينة ثم نغلقها من كل جهة حتى تصبح مربعةتوضع فى طاسة بها نقطة زيت على النار ونتركها حتى تصبح باللون الذهبى ثم نقدمها