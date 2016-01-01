11 فائدة للجسم عند تناول الزبادي مع الثوم



الزبادي مع الثوم الزبادي مع الثوم

قال الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، إن الزبادى مع الثوم من الأطعمة التي تتميز بفوائد لا حصر لها، نظرا لما تحتويه من فيتامينات ومضادات أكسدة وعناصر غذائية.



وينصح النادي دائمًا بتناول مزيج الزبادى مع الثوم حتى يستفاد الجسم بهذه الفوائد التي تكمن بخلط الزبادى مع الثوم وتناولهما وتتمثل فوائد هذا المزيج فى ....



- تقوية جهاز المناعة.

-يساعد على حرق الدهون

-يعيد نضارة البشرة ويضفي عليها نعومة

- خفض مستوى ضغط الدم في الجسم.

-التخلص من الاكتئاب

- تطهير الرئتين من البكتيريا والميكروبات

- يقي من الإصابة ببعض الأمراض مثل السرطانات

- يكافح ظهور علامات الشيخوخة كالتجاعيد

-يحافظ على صحة الأوعية الدموية

- تخليص الجسم من الديدان المعوية

- يحافظ على مستويات السكر في الدم

