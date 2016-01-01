مجلس الأمن القومى الأمريكى يشكر السيسى والشعب المصرى على الإمدادات الطبية

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صورة الخبر: مساعدات مصرية للولايات المتحدة
مساعدات مصرية للولايات المتحدة

وجه مجلس الأمن القومى الأمريكى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى للإمدادات الطبية التى قدمتها مصر للولايات المتحدة للمساهمة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأكد المجلس - فى بيان نشرته السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الأربعاء عبر حسابها على "تويتر" - أن الولايات المتحدة تعرب عن امتنانها الخالص للرئيس السيسى والشعب المصري على توفير معدات الوقاية الشخصية والإمدادات الطبية بسخاء للشعب الأمريكي، وأوضح أنه بالإضافة إلى العديد من القضايا المهمة الأخرى، فإن الولايات المتحدة "تعمل بشكل وثيق مع شركائها المصريين لهزيمة كورونا".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بإرسال مساعدات طبية للولايات المتحدة لمواجهة فيروس «كورونا»، في إطار الدعم والتعاون مع الدول الصديقة، والعلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين الصديقتين.

وتسهم هذه المساعدات في تخفيف العبء في ظل الأزمة الراهنة والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية لمجابهة سرعة تفشي فيروس «كورونا» وارتفاع معدلات الإصابة والوفيات.

تأتي تلك المساعدات استمرارا للدور المصري الرائد تجاه الدول الشقيقة والصديقة من مختلف الدول وتقديم الدعم والتضامن الدائم في أوقات المحن والأزمات وخاصة في هذه المرحلة الحرجة التي يشهدها العالم.

المصدر: youm7

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