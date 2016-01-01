عودة الخفافيش .. لماذا ظهروا من جديد في سمالوط بالمئات.. فيديو

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الخفافيش

استغاث عدد من المواطنين بشارع التجارة بمركز سمالوط ، من ظهور خفافيش كبيرة الحجم بالمنطقة ، مما تسبب فى إصابة الأهالى بالذعر والخوف ، وعلى الفور تم إخطار الوحدة المحلية والزراعة لمكافحة تلك الخفافيش .

حيث انتقلت لجنة من مديرية الزراعة ، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لفحص الشكوى ، وبالانتقال إلى المنزل مصدر الخفافيش تبين أنه منزل قديم مهجور منذ عدة سنوات ، ويقع بداخل الكتلة السكنية وبداخله آلاف الخفافيش بأحجام مختلفة ، كما تبين أيضا أن عدم وجود سقف بداخل المنزل تسبب فى خروج الخفافيش فى الشارع خاصة فى الفترات المسائية

الفيديو التالى يرصد تفاصيل عودة ظهورهم للمرة الثانية في مكان أخر في نفس الأسبوع.

https://dai.ly/x7tgfuv

المصدر: youm7

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