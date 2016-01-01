حرب نووية.. سيناريوهات مرعبة تنتظر العالم حال وفاة زعيم كوريا الشمالية

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قالت تقارير إن الشائعات الدائرة بشأن خطورة الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أثارت مخاوف من سيناريو وفاته.



وحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أن احتمالية وفاة كيم جونج أون تثير مخاوف بتسبب ذلك في زعزعة استقرار المنطقة وما قد يؤدي إلى حدوث أزمة لاجئين قد تجذب الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وربما حلفاء آخرين.



واندلعت تساؤلات حول صحة الرئيس المنعزل بعد أن غاب عن ذكرى عيد ميلاده الـ 108 لجده، مؤسس مملكة هيرميت كيم إيل سونج.

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ونشرت وسائل الإعلام الحكومية الكورية الشمالية بعض التعليقات السابقة لكيم دون ذكر مكانه الحالي، في حين كررت منافستها كوريا الجنوبية أنه لم يتم الكشف عن أي تطورات غير عادية في الشمال.ولكن حتى لو لم يكن الديكتاتور الذي يعاني من زيادة الوزن ويبلغ من العمر 36 عامًا في حالة احتضار، إلا أنه يعاني من مشاكل صحية، وقد تؤدي نهاية حكمه إلى اضطراب ، حسبما قال الخبراء لصحيفة "Military Times".ورغم ان كيم ليس لديه خليفة أو وريث لاسمه، إلا أن شقيقته الصغرى، المسؤول الكبير في الحزب الحاكم كيم يو جونج، يبدو أنها المرشح الأكثر ترجيحًا لخلافته.ويعتقد بعض الخبراء أن قيادة جماعية، يمكن أن تنهي حكم الأسرة الوراثي، تظل احتمالا واردا أيضا.وقال رئيس العمليات الخاصة المتقاعد في كوريا الجنوبية الفريق تشون إن عدم وجود وريث معين يعني أنه ستكون هناك "فوضى ومعاناة إنسانية وعدم استقرار.إنها أخبار سيئة للجميع".وقال ديفيد ماكسويل، كولونيل متقاعد من القوات الخاصة وكبير زملاء مؤسسة أبحاث الدفاع عن الديمقراطيات، إن رد الفعل العسكري الأمريكي والكوري الجنوبي على مثل هذه الاضطرابات قد يتطلب جهدًا "سيجعل أفغانستان والعراق شاحبتين بالمقارنة".وأضاف ماكسويل:"من غير المعروف ما إذا كان كيم جونج أون قد عين خليفة له.يمكننا التكهن بأنه ربما تم تعيين أخته كيم يو جونج خلفا له بناء على ترقيتها الأخيرة وحقيقة أنها بدأت في الإدلاء بتصريحات رسمية باسمها ابتداء من الشهر الماضي".وتابع أنه من غير المعروف ما إذا كانت المرأة ، على الرغم من كونها جزءًا من سلالة بايكتو يمكن أن تصبح زعيمًا لنظام أسرة كيم.وقال ماكسويل إن عدم وجود خليفة واضح يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام. الأمر الذي يجب أن تكون الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على استعداد للتعامل معه، وأضاف أن المخططين العسكريين، بمن فيهم هو نفسه، أطلعوا كبار القادة منذ فترة طويلة على ما يمكن أن يحدث. "هناك كارثة إنسانية سوف تتكشف في كوريا الشمالية، مما يزيد من الاضطرابات التي أحدثها جائحة فيروس كورونا".وأضاف:"سيتعين على كوريا الجنوبية والصين واليابان (عبر القوارب) التعامل مع التدفقات الكبيرة المحتملة للاجئين. سوف تتنافس وحدات الجيش الشعبي الكوري الشمالي على الموارد والبقاء. سيؤدي ذلك إلى صراع داخلي بين الوحدات ويمكن أن يتصاعد إلى حرب أهلية واسعة النطاق، وعلى الرغم من هذا الاضطراب الداخلي، فإن الجيش الكوري الشمالي سيواصل القتال للدفاع عن الأمة".وشرح:"بما أن نظام كوريا الشمالية عبارة عن سلالة حرب عصابات حاكمة بنيت على أسطورة الحرب الحزبية المناهضة لليابان، يمكننا أن نتوقع أن تقاوم أعداد كبيرة من الجيش (1.2 مليون جندي فعلي و 6 ملايين احتياطٍ) جميع التدخلات الخارجية بما في ذلك من كوريا الجنوبية".وأضاف أنه مع تعقيد الأمور سيتعين على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الاستعداد لتأمين برنامج "أسلحة الدمار الشامل لبيونجيانج بالكامل والأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية والمخزونات ومرافق التصنيع والبنية التحتية البشرية (العلماء والفنيين)".ودعم تشون توقعات ماكسويل القاتمة بشأن اللاجئين والحرب الأهلية المحتملة في الشمال، لكنه لم ير توغلًا عسكريًا بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وقال:"ماذا سنفعل هناك؟ نزحف إلى هناك؟ دع الصينيين يفعلون ذلك".وأكدأن "كوريا الشمالية دولة ذات سيادة. أي شخص يدخل هناك، بما في ذلك الصينيون، سيكون مجنونا. العداء الكوري الشمالي الأمريكي جعل لديهم خطة سيئة للتعامل مع افتراضات أسواء. سيدخلنا ذلك في حرب نووية".