الجيش الليبي يعلن القبض على الإرهابي المصري محمد السنبختي

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › الجيش الليبي يعلن القبض على الإرهابي المصري محمد السنبختي

صورة الخبر: اللواء أحمد المسماري
اللواء أحمد المسماري

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري أن الجيش الوطني الليبي تمكن من إلقاء القبض على الإرهابي محمد محمد السيد المكني، محمد السنبختي.

وقال المسماري إن السنبخي عنصر خطير لا يقل عن خطورة هشام العشماوي.

وأضاف المسماري أن السنبختي ألقي القبض عليه منطقة غوط الشمال بطرابلس وتم ترحيله إلى بنغازي بنجاح.

وأشار المسماري في مؤتمره الصحفي إلى أن السنبختي تورط في عمليات إرهابية لتفجير كنائس في مصر.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الجيش الليبي يعلن القبض على الإرهابي المصري محمد السنبختي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
94154

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager