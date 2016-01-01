الجيش الليبي يعلن القبض على الإرهابي المصري محمد السنبختي



اللواء أحمد المسماري اللواء أحمد المسماري

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري أن الجيش الوطني الليبي تمكن من إلقاء القبض على الإرهابي محمد محمد السيد المكني، محمد السنبختي.



وقال المسماري إن السنبخي عنصر خطير لا يقل عن خطورة هشام العشماوي.



وأضاف المسماري أن السنبختي ألقي القبض عليه منطقة غوط الشمال بطرابلس وتم ترحيله إلى بنغازي بنجاح.

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وأشار المسماري في مؤتمره الصحفي إلى أن السنبختي تورط في عمليات إرهابية لتفجير كنائس في مصر.