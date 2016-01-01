

فرنسا تطلب من آبل رفع حدود البلوتوث لتتبع تعقب كورونا فرنسا تطلب من آبل رفع حدود البلوتوث لتتبع تعقب كورونا

طلبت فرنسا من شركة آبل رفع عقبة فنية تقول إنها تقف في طريق تطبيق تطبيق تتبع جهات الاتصال المصمم لإدارة ومراقبة انتشار فيروس كورونا COVID-19.







تم تصميم التطبيق - على غرار التطبيق الذي يتم تطويره حاليًا بواسطة Apple و Google، والذي أصبح جزءًا من الحياة اليومية للناس في الصين - لمساعدة الخدمات الصحية في تحديد الأشخاص المصابين الذين اتصلوا بهم، ولمساعدة الحكومات على اتخاذ القرارات حول تخفيف قيود الحركة.

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يعتمد التطبيق - المقرر إطلاقه في فرنسا في 11 مايو - على تقنية Bluetooth، ومع ذلك، لن يسمح نظام تشغيل Apple بتشغيل Bluetooth في الخلفية إذا كانت البيانات التي تحصل عليها سيتم نقلها من الجهاز - وهو إجراء مصمم لحماية خصوصية المستخدم.وفي حديثه مع بلومبرج، قال وزير الرقمية الفرنسي سيدريك أو: "نطلب من شركة آبل رفع العائق التقني للسماح لنا بتطوير حل صحي أوروبي سيادي يربط نظامنا الصحي"، ومع ذلك، يبدو أن شركة Apple غير مستجيبة للطلب، بدلاً من ذلك تشير إلى خططها لتطبيق مماثل بالشراكة مع Google.يسلط هذا الحاجز الضوء على مشكلة أوسع تتعلق بإجراءات الخصوصية المرتبطة بهذه الأنواع من التطبيقات.نشر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) مؤخرًا كتابًا أبيض طويلًا يوجز المخاوف التي يقولون إنها بحاجة إلى أن تؤخذ في الاعتبار من أجل أن تكون تقنية تتبع الاتصال فعالة.وكتبت جنيفر ستيسا جرانيك مستشارة المراقبة والأمن السيبراني في مدونة على الإنترنت: "في حين أن بعض هذه الأنظمة يمكن أن تقدم فوائد صحية عامة ، فقد تسبب أيضًا مخاطر كبيرة على الخصوصية والحقوق المدنية والحريات المدنية".