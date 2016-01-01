

موجة ثانية أسوأ.. باحث يحذر من تطورات كورونا في الشتاء المقبل موجة ثانية أسوأ.. باحث يحذر من تطورات كورونا في الشتاء المقبل

لا يزال العالم يعاني من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) ، والذي تسبب حتى الآن في إصابة أكثر من مليوني شخص بجميع أنحاء العالم، وفي وسط القلق الذي يعيشه الجميع حذر خبراء من موجة ثانية أسوأ من الفيروس التاجي تبدأ في الشتاء المقبل.



وقال روبرت ردفيلد، مدير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنه من المتوقع أن تكون هناك موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال فصل الشتاء المقبل، وإنها قد تكون أقوى بكثير من الموجة الأولى، لأنها ستبدأ على الأرجح مع بدء موسم الإنفلونزا، وفقا ل"العربية".



وأضاف أنه هناك احتمال أن يكون هجوم للفيروس على أمتنا في الشتاء المقبل أكثر صعوبة مما مررنا به.

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وفي الوقت الذي تواصل فيه موجة التفشي الحالي الانحسار مع تراجع معدلات الدخول للمستشفيات في الآونة الأخيرة وغيره من المؤشرات، ينبغي على السلطات الأمريكية التأهب لعودة محتملة لظهور الفيروس خلال شهور.و قال ردفيلد: "سيكون لدينا وباء الإنفلونزا ووباء كورونا في نفس الوقت"، مضيفاً أن هذه المواجهة المزدوجة ستجعل نظام الرعاية الصحية تحت ضغط أكبر مقارنة بموجة التفشي الأولى.