ثبات أسعار اللحوم بالأسواق اليوم 22 أبريل‎

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ثبات أسعار اللحوم بالأسواق اليوم 22 أبريل‎

شهدت أسعار اللحوم، حالة من الثبات داخل الأسواق المحلية، اليوم الأربعاء ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ ، في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وسجلت محافظة السويس، وفقًا لتقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، الأعلى سعرًا في اللحم البتلو، وتراوح سعر الكيلو ما بين 98 إلى 175 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو لحم الضأن، ما بين 100 إلى 160جنيها لتصبح محافظة الإسكندرية الأعلى سعرًا.

وتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 80 إلى 145 جنيهًا، لتسجل محافظة الإسكندرية الأعلى سعرًا أيضا، وتراوح سعر لحوم البتلو بالعظم في محافظة الجيزة ما بين 88 إلى 170 جنيهًا، وكيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 88 إلى 160جنيهًا، لتكون محافظة الإسكندرية الأعلى سعرًا.

المصدر: اخبار اليوم

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