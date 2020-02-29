

موجز الاقتصاد اليوم الأربعاء.. الذهب يعاود الصعود عالميا ومحليا موجز الاقتصاد اليوم الأربعاء.. الذهب يعاود الصعود عالميا ومحليا

شهد القطاع الاقتصادي عدد من الأخبار المهمة اليوم الأربعاء، لعل أبرزها عودة أسعار الذهب للصعود مجددا على المستوى العالمى والمحلى فى ظل تداعيات فيروس كورونا.







التخطيط: تشكيل لجنة لقياس تأثير كورونا على العمالة غير المنتظمة

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أكد أحمد كمالي مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون التخطيط والمتابعة، أن هناك لجنة مشكلة لقياس تأثير فيروس كورونا على العمالة غير المنتظمة، ونسبة العمالة المعرضة للخطر وهم العمالة غير المسجلة.وأوضح كمالي، أنه كان هناك انخفاض ملحوظ في معدل الفقر عن مستوى 32%، نتيجة تحسن الأوضاع مؤخرا، ولكن الأزمنة القائمة ستؤثر على مستويات الفقر، لذا نعمل على اتخاذ اجراءات لحماية الفئات المهمشة من الفقر.رئيس الوزراء يلتقى غدا رؤساء 5 مصانع كبرى لبحث عدد من القضايايلتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ونيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، ومحمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، غدا الخميس، مع عدد من المصانع الكبيرة وهى " العربى، يونيفيرسال ، فريش ، يونير اير، كريازى" لمناقشة عدد من القضايا التى تهم الصناعة، وعلى رأسها تعميق الصناعة الوطنية.ومن المقرر أن يناقش الاجتماع ايضا استعانة الشركات بالمكونات الصناعية المحلية، فى ظل أزمة كورونا الحالية، إضافة الى التطرق لمناقشة عدد من الملفات الأخرى المرتبطة بالتسهيلات المالية ومتأخرات برنامج رد الأعباء التصديرية.وول ستريت تفتح مرتفعة بعد عمليات بيع بقيادة النفطارتفعت أسواق الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء، بعد عمليات بيع استمرت يومين إذ تعززت المعنويات بفضل تقارير إيجابية لنتائج الأعمال الفصلية عقب انهيار قياسي لأسعار النفط، على الرغم من أن الشركات تحذر من المزيد من المصاعب في الأشهر المقبلة.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 418.46 نقطة أو ما يعادل 1.82 بالمئة إلى 23437.34 نقطة.وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 51.33 نقطة أو 1.88 بالمئة إلى 2787.89 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 171.32 نقطة أو 2.07 بالمئة إلى 8434.55 نقطةالبنك الدولى يتوقع تراجع تحويلات العمالة المهاجرةقدًر البنك الدولى، أن التحويلات العالمية ستنخفض 142 مليار دولار فى 2020، وهو أكبر هبوط فى التاريخ الحديث، بينما تكبح أزمة فيروس كورونا التحويلات النقدية إلى أسر تشتد حاجتها إليها فى الدول الأكثر فقرا.وقال البنك اليوم الأربعاء إن انخفاض الأموال التى ترسلها العمالة المهاجرة إلى بلدانها بحوالى 20 بالمئة، وهى نسبة مرتفعة نحو أربع مرات عن مستوياتها ابان الأزمة المالية فى 2009، يرجع إلى حد بعيد إلى انخفاض أجورهم والوظائف فى الخارج.تراجع الذهب فى مصرسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر، ارتفاعا ملحوظا بقيمة 6 جنيهات، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 737 جنيها الحرام خلال التعاملات الصباحية اليوم.يرجع سبب ارتفاع أسعار الذهب في مصر، الي حدوث تحرك نحو الصعود لسعر أوقية الذهب عالمياً بما قيمته 0.45% لترتفع إلي 1696 دولارا، مع اتجاه صعودي في ظل تراجع الأسهم.انخفضت الأسهم اليابانية لأقل مستوى في أسبوعين يوم الأربعاء مع بيع مستثمرين مراهنات على أصول عالية المخاطر عقب الانهيار التاريخي لأسعار النفط العالمية كما تأثرت المعنويات بتوخي المستثمرين الحذر قبل إعلان نتائج أعمال شركات في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.