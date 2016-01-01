طوله 4250 مترا ...الرئيس السيسى يفتتح نفق الشهيد أحمد حمدي "2"

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صورة الخبر: نفق الشهيد أحمد حمدي "2"
نفق الشهيد أحمد حمدي "2"

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور وفد من كبار الزوار.

ويشهد الرئيس السيسى، انتهاء أعمال الحفر بنفق الشهيد أحمد حمدي "2"، أسفل قناة السويس، والذي يبلغ طوله ٤٢٥٠ مترا، وذلك ضمن ٥ أنفاق أسفل قناة_السويس.

المصدر: elbalad

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