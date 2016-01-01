يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور وفد من كبار الزوار.
ويشهد الرئيس السيسى، انتهاء أعمال الحفر بنفق الشهيد أحمد حمدي "2"، أسفل قناة السويس، والذي يبلغ طوله ٤٢٥٠ مترا، وذلك ضمن ٥ أنفاق أسفل قناة_السويس.
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التعليقات على طوله 4250 مترا ...الرئيس السيسى يفتتح نفق الشهيد أحمد حمدي "2"
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