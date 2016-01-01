استعدادات رمضان.. طريقة تخزين ورق العنب بشكل صحي



طريقة تخزين ورق العنب طريقة تخزين ورق العنب

يعتبر ورق العنب من الأطباق الرئيسية التي يفضلها الشعب المصري على مائدة رمضان، فهي شهي ويحبه الكبار والصغار، كما أنه عادة ما يكون أول طبق على سفرة المرأة المصرية في عزومات رمضان .

ونظرًا للظروف الحالية بعد الحظر بسبب تفشي فيروس كورونا، سيكون من الصعب على الكثيرين النزول يوميًا لشراء متطلبات الطعام لرمضان، لذا تلجأ النساء إلى تخزين ورق العنب طيلة شهر رمضان ليكون جاهزًا على الحشو.



إليكي طريقة تخوين ورق العنب بطريقة سهلة وصحيحة :



الطريقة الأولى

اسلقي ورق العنب نصف سلقة واتركيه يبرد تمامًا ثم لفيه في ورق بلاستيكي الخاص بالمطبخ وضعيه في الفريزر.

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الطريقة الثانيةلا تقومي بسلق ورق العنب بل ضعيه في بطرمات زجاجي ، والأفضل رص ورق العنب على شكل مجموعات صغيرة داخل كل بطرمان، ثم حضري لتر ماء وضيفي له ملعقتين ملح خشن وملعقة كبيرة من السكر، وقلبيهم جيدا صم ضعيه على النار حتى يغلي ثم اسكبي هذه الماء على ورق العنب في البطرمان فور الغليان ثم اغلقي البطرمان بإحكام واقلبيه على الناحية الأخرى حتى يتم ضغط ورق العنب ثم احتفظي به في الفريزر.