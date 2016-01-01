استعدادات رمضان.. طريقة تخزين ورق العنب بشكل صحي

يعتبر ورق العنب من الأطباق الرئيسية التي يفضلها الشعب المصري على مائدة رمضان، فهي شهي ويحبه الكبار والصغار، كما أنه عادة ما يكون أول طبق على سفرة المرأة المصرية في عزومات رمضان .
ونظرًا للظروف الحالية بعد الحظر بسبب تفشي فيروس كورونا، سيكون من الصعب على الكثيرين النزول يوميًا لشراء متطلبات الطعام لرمضان، لذا تلجأ النساء إلى تخزين ورق العنب طيلة شهر رمضان ليكون جاهزًا على الحشو.
إليكي طريقة تخوين ورق العنب بطريقة سهلة وصحيحة :
الطريقة الأولى
اسلقي ورق العنب نصف سلقة واتركيه يبرد تمامًا ثم لفيه في ورق بلاستيكي الخاص بالمطبخ وضعيه في الفريزر.
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