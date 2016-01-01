وصفة مغربية والأفوكادو لتنعيم الشعر

تقدم الشيف زينب مصطفى ،ماسك طبيعي للشعر ،مكون من الأفوكادو من الفاكهة الغنية بالفيتامينات المفيدة للجسم والشعر ،كما أن وصفة بذرة الأفوكادو تساعد على تنعيم الشعر وزيادة لمعانه والقضاء على الهيشان والتقصف، ليتمتع الشعر بمظهر صحي مليء بالحيوية، وفيما يلي تفاصيل الوصفة المغربية لتنعيم الشعر:
مكونات الوصفة:
بذرة الأفوكادو
زيت زيتون
برطمان زجاج
ورق فويل
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