أفضل من الجاهز.. طريقة عمل دجاج بصوص المستردة

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دجاج بصوص المستردة

تقدم الشيف نورا السادات طريقة عمل "دجاج بصوص المستردة" بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وجديد لتقديم الدجاج ومغذي ويجعل أغلب أفراد الأسرة يقبل على تناولها.

مقادير دجاج بصوص المستردة:

1 كيلو صدور دجاج مخلية
2 كوب كريمة لباني
1 زجاجة مستردة
ثوم
زيت
ملح وفلفل
جوزة الطيب
سبع بهارات
كمون

كزبرة طازة
بطاطس مسلوقة ومهروسة

طريقة تحضير دجاج بصوص المستردة:

* يتبل الدجاج بالثوم والملح والفلفل والزيت وجوزة الطيب والكمون والزعتر والسبع بهارات.

* يشوى الدجاج على الجريل من الجهتين جيدًا.
* ثم يرفع الدجاج من على الجريل.

* يوضع قليل من الزيت مع الثوم والمستردة والكزيرة ويشوحوا،

* وتضاف لهم الكريمة

* ثم يوضع الدجاج ويترك حتى تمام الطهي

* في وعاء آخر ترفع البطاطس المسلوقة على النار

* تضاف الكزبرة والجبن والكريمة والملح والفلفل، مع قليل من الزيت

* تقدم البطاطس ساخنة مع الدجاج

المصدر: elbalad

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