للسيدات فقط.. 5 أنواع ملابس ابتعدي عنها أثناء قيادة سيارتك



أنواع ملابس ابتعدي عنها أثناء قيادة سيارتك أنواع ملابس ابتعدي عنها أثناء قيادة سيارتك

أصبحت السيارة للعديد من السيدات ضمن أساسيات حياتهن اليومية، أثناء قضاء العديد من المشاوير للعمل أو لقضاء حاجاتهن، وبالتالى فهن عرضة للكثير من المواقف داخل سيارتهن، ومن بين هذه القائمة هي الملابس.



فهناك نوعية من الملابس قد تعيق السيدات أثناء القيادة، لدرجة أنها تتسبب لهن فى التعرض لحادث وتهديد أمنهن وسلامتهن داخل السيارة، ونستعرضها فى القائمة التالية.



1- فستان ضيق

سيسبب لك المشاكل أثناء القيادة عند كل مرة تقومين فيها بتحريك قدمك عند الضغط على دواسة البنزين أو محاولة استخدام الفرامل لإيقاف السيارة، لذلك يفضل أن يكون واسعًا لتحصلى على حرية الحركة.

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2- حذاء فاتح اللونهذ النوع من الملابس لن يؤثر إطلاقًا على سلامتك أثناء القيادة، إلا أنه سيتعرض للاتساخ بسهولة، لذلك يفضل ارتداء آخر بلون غامق، أو وضع حماية على الحذاء الفاتح اللون.3-حزام عريضقد يسبب لك بعض الآلام أثناء القيادة، وبالتالى عدم الشعور بالراحة، ومن هنا قد تتعرضى للخطر لعدم التركيز كفاية فى الطريق والانشغال عنه بالحزام.4- جينز عالي الخصربالرغم من أنه موضة العصر وأصبح المفضل للمرأة إلا أنه مزعج للغاية داخل السيارة، بسبب ضغطه على الجسم وجعل قائدة السيارة غير قادرة على التنفس.5- شال كبيررغم أنه يضفي الكثير من الأناقة عند ارتدائه، إلا أنه سيجعلك تشعرين بأنه طوق على رقبتك، ومع تعرضك للهواء قد يعيق رؤيتك ويعرض حياتك للخطر.