أصبحت السيارة للعديد من السيدات ضمن أساسيات حياتهن اليومية، أثناء قضاء العديد من المشاوير للعمل أو لقضاء حاجاتهن، وبالتالى فهن عرضة للكثير من المواقف داخل سيارتهن، ومن بين هذه القائمة هي الملابس.
فهناك نوعية من الملابس قد تعيق السيدات أثناء القيادة، لدرجة أنها تتسبب لهن فى التعرض لحادث وتهديد أمنهن وسلامتهن داخل السيارة، ونستعرضها فى القائمة التالية.
1- فستان ضيق
سيسبب لك المشاكل أثناء القيادة عند كل مرة تقومين فيها بتحريك قدمك عند الضغط على دواسة البنزين أو محاولة استخدام الفرامل لإيقاف السيارة، لذلك يفضل أن يكون واسعًا لتحصلى على حرية الحركة.
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التعليقات على للسيدات فقط.. 5 أنواع ملابس ابتعدي عنها أثناء قيادة سيارتك
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