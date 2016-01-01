محامي ميسي يهدد كهربا والنقاز في أزمة الهروب من الزمالك



محامي ميسي يهدد كهربا والنقاز محامي ميسي يهدد كهربا والنقاز

لجأ نادي الزمالك لتغير هيئة الدفاع عنه فى قضية شكوى الثنائي الهارب محمود عبدالمنعم كهربا وحمدي النقاز، خاصة بعد حصول الأخير على حكم بتغريم القلعة البيضاء قرابة المليون و250 ألف دولار.



وعلم "صدى البلد" أن مسئولي نادي الزمالك قرروا الاستعانة بالمحامي الإسباني الشهير خوان كريسبو، للدفاع عن القلعة البيضاء، للحصول على حقها في واقعتي هروب الثنائي محمود عبدالمنعم كهربا والتونسى حمدي النقاز اللذين فسخا عقدهما من طرف واحد بدعوى عدم توثيق عقد الأول فى الفترة القانونية وعدم حصول الثاني على مستحقاته المالية.



وبمجرد تسلم خوان كريسبو محامى الأسطورة الأرجنتينى ليونيل ميسى طمأن مسئولي القلعة البيضاء على سلامة موقفهما، خاصة مع تأكيدات اتحاد الكرة للفيفا بأن عقد كهربا مع الزمالك سليم 100% وحصول حمدي النقاز على مستحقاته المالية بجانب سداد غرامات خاصة بوكيله السابق نبيل أبوزيد تصل الى ما يقرب من 900 ألف جنيه مصري تفوق راتبه الشهري.

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وكان خوان كريسبو قد تولى الدفاع عن ميسى فى أزمة قرار فيفا بإيقاف البرغوث الأرجنتينى لأربع مباريات بسبب توجيه كلمات غير لائقة لحكم الراية في مواجهة تشيلي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.ويشرف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بنفسه على الملف القانونى في الفيفا لضمان الدفاع عن حقوق الزمالك فى أزمة هروب الثنائى محمود عبدالمنعم كهربا المنتقل للنادي الأهلى فى يناير الماضى وحمدى النقاز الذى انتقل للدوري اللاتيفى فى نفس الفترة عقب هروبه من الزمالك فى ديسمبر الماضى.وكان مرتضى منصور قد أعلن إقالة هئية الدفاع السابقة عن الزمالك فى قضية النقاز والذى كان يتولاه أحمد عبدالفتاح .