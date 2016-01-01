قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يوليو 2020 م



قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

صدق الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يوليو 2020، من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية إعتبارًا من يوم الأربعاء 28 / 4 / 2020 م وذلك وفقًا للشروط الآتية:-



أولًا المؤهلات العليا:

مواليد الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام 1999 م من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول أغسطس 2019 م حتى آخر يناير 2020 م، وخريجى كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / الطب البيطرى / التمريض) الذين أنهوا سنة الامتياز/ مدة التدريب خلال تلك الفترة، مواليد من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر من عام 2000 م خريجى العام الدراسى 2018 / 2019 م، والفترة من أول فبراير 2019 م إلى آخر يناير 2020 م، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 16 مايو 2020 م وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد اعتبارا من 31 مايو حتى 16 يونيو 2020 م.



ثانيا: المؤهلات فوق المتوسطة:

مواليد الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام 1999 م، والحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول أغسطس 2019 م حتى آخر يناير 2020 م، ومواليد الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر عام 2000 م، والحاصلون على مؤهلهم الدراسى فى الفترة من أول فبراير2019 م إلى آخر يناير 2020 م، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 1 يونيو 2020 م، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد اعتبارًا من 17 وحتى 20 يونيو 2020 م.

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ثالثا: المؤهلات المتوسطة:مواليد أشهر (يوليو / أغسطس / سبتمبر) من عام 2000 م، الحاصلون على مؤهل متوسط، ومواليد الأشهر الثلاث من جميع السنوات حتى عام 1999 م وما قبلها خريجو العام الدراسى 2018 / 2019 م، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 28 أبريل 2020 م، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد اعتبارًا من 3 مايو وحتى 30 مايو 2020 م.رابعًا: غير ذوى المؤهلات:مواليد أشهر (يوليو / أغسطس / سبتمبر) من عام 2000 م والمتخلفون عن التجنيد من سنوات سابقة، وسيتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من يوم 10 يونيو 2020 م، على أن يتم تسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة التابعة لهم فى الفترة من21 يونيو وحتى 5 يوليو 2020 م.المستندات المطلوبة:بطاقة الرقم القومى - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) - أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها - صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب - فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز للمتقدمين للتجنيد من العاديين (غير ذوى المؤهلات) فقط - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الإمتياز / التدريب لخريجى كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / الطب البيطرى / التمريض) - وثيقة الزواج للمتزوجين - رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين (المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين).يذكر أنه تم إنشاء موقع لإدارة التجنيد والتعبئة لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التى تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على شبكة الإنترنت على العنوان التالى:https://tagned.mod.gov.eg/كذلك بريد إلكترونى آخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الاستفسارات التجنيدية للشباب المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالى:tagneed@mod.gov.eg