بثه إخوان الإرهاب.. حقيقة مقطع فيديو مزعوم حول تطاول مصريين على سفيرهم بالكويت

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ردت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد على حقيقة مقطع فيديو مزعوم تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الإجتماعى حول اعتداء بعض أبناء الجالية المصرية بالكويت على السفير والقنصل المصري بالكويت، لافتة إلى أنها لعبة من ألاعيب جماعة الإخوان الإرهابية.





وأوضحت الرشيد، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن ما تم تداوله عار عن الصحة جملة وتفصيلًا وهو مقطع فيديو يعود إلى قبل 8 سنوات وتم بثه فى الوقت الحالى بهدف إحداث البلبة، مشيرة إلى أنها تواصلت مع الجهات الرسمية والتى أكدت أن ماتم تداوله غير صحيح ويستهدف ضرب العلاقات بين البلدين .



وشددت"الرشيد"، على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداولها إلا بالرجوع لمصادرها وتحري الدقة فى نشر الأخبار والمعلومات التى يبثها البعض كسموم .