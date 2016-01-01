فى 30 ثانية .. تخلصى من رائحة الفم الكريهة



تخلصى من رائحة الفم الكريهة تخلصى من رائحة الفم الكريهة

رائحة الفم الكريهة تشكل لك الكثير من الإزعاج يمكنك التخلص منها بوصفة سهلة وسريعه يقدمها موقع برايت سايد لتعطير فمك فى دقائق معدودة بمشروب سريع



مكونات الوصفة

3 ملاعق من الزنجبيل المبشور

3 أكواب من الماء

ملعقة كبيرة من الكركم

ملعقة كبيرة من القرنفل

ملعقة صغيرة من أوراق النعناع المفرومة



طريقة تنفيذ الوصفة

في وعاء معدني على نار هادئة ضعي كافة المكونات وصفي المزيج واتركيه يبرد تمامًا ثم أحفظيه فى مكان محكم الغلق ويمكنك إستخدام

استخدام ملعقة واحدة للمضمضة لمدة 30 ثانية مرتين يوميًا

