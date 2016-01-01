وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات الثانوية العامة واستبدالها باختبارات قدرات



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، كل ما قيل خلال الساعات الاخيرة بشأن إلغاء امتحانات الثانوية العامة واستبدالها بإمتحانات قدرات للقبول في الجامعات المصرية.



حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : هذا الكلام لا أساس له من الصحة وهدفه إثارة البلبلة.



وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن امتحانات الثانوية العامة سوف يتم عقدها في موعدها ، داخل لجان مؤمنة و معقمة ، حسب الجدول المعلن.

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وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن من لم يجتاز هذه امتحانات الثانوية العامة بنجاح سيدخل امتحان الدور الثاني بنصف الدرجة ، في موعد تحدده الوزارة لاحقا ، والراسبين سيعيدون السنة بالنظام المعدل.و وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعتمد من وزارة التربية والتعليم ، تكون مواعيد الامتحانات كالتالي:الأحد 7 يونيو 2020 : لغة عربية وتربية دينيةالثلاثاء 9 يونيو 2020 : الاقتصاد والإحصاءالخميس 11 يونيو 2020 : اللغة الأجنبية الأولىالأحد 14 يونيو 2020 : الديناميكاالثلاثاء 16 يونيو 2020 : الاحياء و الاستاتيكا والفلسفةالخميس 18 يونيو 2020 : اجازة من الامتحاناتالاحد 21 يونيو 2020 : الفيزياء والتاريخالثلاثاء 23 يونيو 2020 : إجازة من الامتحاناتالخميس 25 يونيو 2020 : الكيمياء والجغرافياالاحد 28 يونيو 2020 : اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنيةالثلاثاء 30 يونيو 2020 : إجازة من الامتحاناتالخميس 2 يوليو 2020 : الجيولوجيا ، والتفاضل والتكامل ، وعلم النفس والاجتماعالأحد 5 يوليو 2020 : الجبر والهندسة الفراغية