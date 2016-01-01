طلاب أولى ثانوي يختتمون امتحاناتهم التجريبية بالكيمياء .. اليوم



طلاب أولى ثانوي يختتمون امتحاناتهم التجريبية طلاب أولى ثانوي يختتمون امتحاناتهم التجريبية

يختتم اليوم الأربعاء 22 ابريل 2020 ، طلاب الصف الاول الثانوي الامتحانات التجريبية ، حيث يمتحن الطلاب اليوم في مادة الكيمياء إلكترونيا من المنازل.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة ستكرر اليوم الاربعاء الموافق 22 ابريل تجربة إدخال جميع طلاب الصف الاول الثانوي بجميع محافظات مصر على منصة الامتحان في وقت واحد من الساعة 10 صباحا ، لإختبار سعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي قد تطرأ عند استخدام الطلبة لمنصة الامتحان بشكل جماعي في وقت واحد.



وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أن كل ما تقوم به الوزارة من تجارب اليوم الاربعاء ، يأتي استعدادًا لامتحانات نهاية العام، التي من المقرر أن يتم اجراءها خلال شهر مايو ، وذلك لضمان سير هذه امتحانات مايو الاساسية بدون أي مشكلات.



وقال وزير التربية والتعليم : إن هذه الاختبارات هي اختبارات تجريبية ليس لها درجات أو تقييم ، ولذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.

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وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجمالي عدد الطلاب الذين نجحوا في الدخول على منصة الامتحان وأداء امتحان التاريخ أمس الثلاثاء ، بلغ 545 ألف طالب/طالبة من إجمالي 589 ألف طالب/طالبة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك حتى الساعة الواحدة ظهرًا.