اليوم.. آخر موعد لاستلام تظلمات طلاب جامعة حلوان.. أون لاين

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أعلنت جامعة حلوان، أنه يمكن للطلاب تقديم التماسات وتظلمات النتائج بنظام الـ"أونلاين" حتى يوم 22 أبريل عبر تسجيل الطالب لبياناته الخاصة، وبيان الفرقة الملتحق بها الطالب، والمواد الراغب بالتظلم بها عبر تلك الرابط.



وأوضحت الجامعة أن ذلك يأتي مع استمرار تعليق الدراسة بالجامعات المصرية و تفعيل منظومة التعليم عن بعد بكافة الكليات العلمية و النظرية والفنية، وإعلان كافة الكليات بالجامعات نتائج الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2019/ 2020.



جدير بالذكر أنه من المقرر أن تعقد جامعة حلوان، اجتماع مجلس الجامعة، اليوم الثلاثاء ؛ لبحث آليات وضوابط تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بناء على اجتماع المجلس الاعلى للجامعات لمناقشة سير العملية التعليمية ، و موقف الكليات من الامتحانات الالكترونية والمشاريع البحثية لسنوات النقل.

