رياح محملة بالأتربة ودرجات حرارة فوق المعدل الطبيعي.. حالة الطقس اليوم



رياح محملة بالأتربة رياح محملة بالأتربة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم، الأربعاء في القاهرة الكبرى حار نهارا لطيف ليلا، والرياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وهو الأمر ذاته في الوجه البحري.



أما في السواحل الشمالية الغربية فيكون لطيفا نهارا مائلا للبرودة ليلا والرياح نشطة، وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء حار نهارا باردا ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة.



وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يتوقع أن يكون مائلا للحرارة نهارا لطيفا ليلا، والرياح تنشط على خليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية، وفي شمال الصعيد، شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط احيانا مثيرة للرمال والاتربة ، أما جنوب الصعيد، سيكون شديد الحرارة نهارا معتدلا ليلا، والرياح معتدلة.

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وبالنسبة للبحر المتوسط تكون حالته معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح جنوبية شرقية.