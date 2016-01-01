عمرو بركات: الأهلي أدخلني في صفقة ياسر إبراهيم بطريقة غير لائقة.. فيديو



عمرو بركات عمرو بركات

أكد عمرو بركات، لاعب الجونة، أن فريقه الحالي سيساعده في العودة لمستواه الطبيعي.



وقال بركات خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الجونة نادٍ احترافي، وسيساعدني على العودة لمستواي المعتاد".



وأشار إلى أنه لم يحصل على الفرصة الكاملة مع الأهلي رغم أنه قدّم أداءً جيدًا، متابعا: كنت أتمنى التواجد بشكل أكبر مع الفريق".

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وأضاف: "كنت أتحدث مع البدري عن عدم المشاركة وكان يعدني ولكن الأمر لم يكن، آخر فترة دي الأمور لم تكن جيدة نهائيًا".واختتم تصريحات: "الأهلي أدخلني في صفقة ياسر ابراهيم بطريقة غير لائقة، والوضع في سموحة كان صعبة جدا والفريق لم يساعدنا على التألق".