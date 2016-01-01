5 تسليمات فقط.. الملك سلمان يسمح بإقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين



الملك سلمان بن عبد العزيز الملك سلمان بن عبد العزيز

وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين.



وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي صدور موافقة الملك سلمان على قامة صلاتي التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار تعليق حضور المصلين.



كان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أعلن إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين، مع استمرار تعليق حضور المصلين بحيث تكون 5 تسليمات فقط.

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ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".في سياق آخر، أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة مشروع الترجمة الفورية باللغتين الإنجليزية والفرنسية، لتلاوة أئمة الحرمين الشريفين في صلاتي التراويح والقيام طوال شهر رمضان على القنوات السعودية.