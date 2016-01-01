وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين.
وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي صدور موافقة الملك سلمان على قامة صلاتي التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار تعليق حضور المصلين.
كان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أعلن إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين، مع استمرار تعليق حضور المصلين بحيث تكون 5 تسليمات فقط.
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التعليقات على 5 تسليمات فقط.. الملك سلمان يسمح بإقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين
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