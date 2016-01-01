نوع مهمل من الزيوت و4 أطعمة تخلصك من الصداع في غمضة عين

يعد الصداع من أكثر الأعراض اليومية المزعجة، والتى لا يمكن تقبلها بشكل دائم، مما ينتج عنه تغير مزاجى بشكل كبير وعدم الشعور بالراحة طوال اليوم.
تعد أبرز أسباب الإصابة بالصداع النصفي خلل فى الأوعية الدموية في الدماغ، بما في ذلك السكتة الدماغية، والالتهابات مثل التهاب السحايا، وأورام الدماغ، وضغط الرأس منخفض جدًا أو مرتفع جدًا.
ووفقًا لموقع "healthline"، إليكم أبرز العلاجات الطبيعية التى تساعد على التخلص من الصداع النصفى.
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