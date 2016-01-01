لا يقتل كورونا.. اعرف أضرار تناول الثوم بكثرة



أضرار تناول الثوم بكثرة أضرار تناول الثوم بكثرة



منذ تفشي فيروس كورونا ويحرص الكثير على تناول الثوم بشكل يومي كمطهر قوي للجسم وله قدرة هائلة على قتل الميكروبات والفيروسات التي قد يتعرض لها الإنسان ، لكنه بالطبع لا يكفي لقتل فيروس كورونا ، لكنه بشكل عام صحي عند الاعتدال في تناوله ، أما الإفراط في تناول الثوم يسبب مشاكل صحية أخرى عديدة .



أكد موقع healthline أن اضرار الثوم عند الافراط في تناوله ، قد تكون أكثر من فوائده ، لذا قبل أن تقوم بتناول الثوم يوميا ، اليك أبرز أضرار الثوم :



١- يسبب رائحة كريهة بالفم :

تناول الثوم يترك آثاره على رائحة الفم، وهو أمر مزعج ويسبب الوقوع في مواقف محرجة، وتظل رائحة الثوم لفترة طويلة في الفم حتى بعد غسل الأسنان بالمعجون.

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٢-يسبب الصداع النصفي :تناول الثوم بشكله الطبيعي الخام يحفز بعض الإشارات العصبية وتندفع الي الغشاء الذي يغطي المخ ويسبب الصداع النصفي.٣- يؤذي الكبد:يسبب الإفراط في تناول الثوم إلى تسمم الكبد إذا تم استهلاكه بكمية كبيرة، وذلك بحسب دراسة هندية أجريت عن الثوم.٤-يسبب رائحة كريهة بالجسم :أثبتت بعض الأبحاث أن النظافة الشخصية قد تتأثر ايضا بتناول الثوم الذي يجعل الجسم يصدر روائح غير مستحبة.٥-نزيف الدم :أثبتت بعض الأبحاث أن الثوم يكون سببا في زيادة نزيف الدم وأنه يجب ألا يتم تناوله مع بعض الأدوية مثل الوارفارين ، كلوبيدوقرل ، والأسبرين.٦-يسبب الاسهال :تناول الثوم على معدة فارغة يمكن أن يسبب أيضا الإسهال ،وذكرت بعض الأبحاث أن الثوم غذاء غازيًا وبالتالي قد يؤدي إلى حدوث الإسهال .٧- القىء والغثيان وحرقة المعدة:وفقًا لتقرير نشره المعهد الوطني للسرطان ، فإن تناول الثوم الطازج أو المستخلصات أو الزيت الموجود به على معدة فارغة قد يسبب الغثيان والقيء وحرقة المعدة ويسبب ارتجاع المرىء.٨- يسبب التعرق المفرط :أثبتت دراسة هندية أجريت حول اضرار تناول الثوم، وكشفت النتائج عن أن الثوم يحفز عرق الجسم ويزيد نسبته.