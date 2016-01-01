رحلة طيران استثنائية تغادر إلى السعودية اليوم لإعادة المصريين العالقين

تغادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء رحلة استثنائية تسيرها الشركة الوطنية "مصر للطيران"، إلى مدينة الرياض؛ لإعادة المصريين العالقين بالمملكة العربية السعودية، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.
ومن المقرر أن تغادر رحلة مصر للطيران، مطار القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا، متجهة إلى الرياض، لإعادة المصريين العالقين هناك، ومن المنتظر أن تعود إلى مطار مرسى علم الدولي، حيث تم تخصيص عزل للمصريين القادمين من هناك، لمدة 14 يوما وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا.
وتسير وزارة الطيران المدنى، نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى نهاية أبريل الجاري، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.
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