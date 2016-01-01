بات فيروس كورونا "كوفيد19" ، يمثل خطرًا كبيرًا على المواطنين في جميع أنحاء العالم وعلى رأسهم المسنين والأطفال وأصحاب أمراض المناعة.
وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الحكومة عثرت على 1000 جثة داخل أحد دور الرعاية بالمسنين في بريطانيا ، الأمر الذي أصاب المسعفين بالصدمة الكبري.
فشلت الحكومة البريطانية في تقديم الرعاية اللازمة لمواطنين الشباب منهم و المسنين، بل الكارثة الأكبر أن المسنين أصبحوا يموتون في سرائرهم في دور الرعاية دون أن يشعر بهم أحد بعد إصابتهم بفيروس كورونا .
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التعليقات على بسبب كورونا.. العثور على 1000 جثة داخل دار مسنين في بريطانيا.. صور
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