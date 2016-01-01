سفاح داعش.. القبض على مغني الراب المصري عبد الباري في إسبانيا



اسبانيا تعتقل الإرهابي عبد المجيد عبد الباري اسبانيا تعتقل الإرهابي عبد المجيد عبد الباري

أعلنت الشرطة الاسبانية اعتقال أحد أبرز الإرهابيين المطلوبين في أوروبا، وهو "مغني راب" يحمل الجنسية المصرية.



فيما كشفت تقارير إعلامية عن هوية الداعشي المزعوم موضحة أنه يدعى عبد المجيد عبد الباري وهو أحد أشد إرهابيي داعش تطرفا في أوروبا.



ويحمل عبد الباري الجنسية البريطانية أيضا إضافة إلى المصرية حيث ولد هناك، وهو مغني راب أصدر عدد من الفيديوهات في لندن، قبل أن ينضم إلى تنظيم داعش الإرهابي عام 2014 بعد أشهر قليلة من سفره إلى سوريا، وفقا لصحيفة "اندبندنت".

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واكدت الشرطة الاسبانية في بيان القبض على مصري دخل إسبانيا مؤخرا بشكل غير رسمي، وعثر عليه مختبئ في شقة مستأجرة بمدينة ألميريا، حيث تم اعتقاله رفقة اثنين آخرين.وتحقق الشرطة في دور المشتبه بهم الآخران، وبحسب الشرطة، فإن الإرهابي وصل إلى اسبانيا قادمًا من شمال افريقيا، حيث كان يخطط للدخول إلى أوروبا.وأوضحت السلطات الاسبانية أن عبد الباري هو أحد أخطر إرهابيي داعش في سوريا والعراق حيث ارتكب جرائم عنيفة للغاية قد ترقى إلى جرائم الحرب، حيث ظهر في أحد المقاطع عام 2015 يتباهى بقطع رأس جندي سوري.وتشير الصحيفة، إلى أن عبدالباري هو نجل أحد المشتبه في صلتهم بتنظيم القاعدة، لكنه نشأ منذ طفولته في لندن، حيث يعد من أشهر البريطانيين المنضمين للتنظيم الإرهابي بعد تركه الغناء وانضمامه للتنظيم الإرهابي.