رغم الخلافات.. زيارة مفاجئة لـ حاكم نيويورك للبيت الأبيض.. ماذا يريد من ترامب ؟



حاكم نيويورك أندرو كومو حاكم نيويورك أندرو كومو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو سيزوره اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكد ترامب أنه يتطلع إلى الزيارة، مشيرا إلى أنه لا يعلم بأي سبب سيجري كومو رحلة من نيويورك.



وأشار: "لا أعرف ماذا يريد.. لكن صدقوا أو لا تصدقوا نحن متفقون".

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وذكرت الصحيفة البريطانية أن حاكم نيويورك سيتعين على إجراء فحص فيروس كورونا قبل الاجتماع بـ ترامب، إذ يطلب البيت الأبيض من جميع الأشخاص الذي يلتقون ترامب هذا الأمر.وتشكل علاقة ترامب وكومو، حالة من الصعود والهبوط، منذ بدء مكافحة الولايات المتحدة فيروس كورونا المستجد.وانتقد حاكم نيويورك، ترامب، مؤكدا أن الحكومة الفيدرالية لم تفعل ما يكفي للمساعدة في مكافحة كورونا، خاصة في ولايته التي تضررت بشكل كبير من الوباء.وبالإضافة إلى ذلك، أكد أندرو كومو، أنه لن يمتثل لقرار ترامب بفتح ولايته، إذا زادت حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا.وكان حاكم نيويورك أعلن اليوم الثلاثاء، عن حصيلة إصابات ووفيات فيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.وقال أندرو كومو إن ولاية نيويورك سجلت 1300 إصابة جديدة بفيروس كورونا لتسجل الولاية انخفاضا جديدا في عدد الحالات اليومي، حيث سجلت أمس 1384 إصابة.وسجلت نيويورك 481 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ارتفاعا من 478 في اليوم السابق.ووصل بذلك إجمالي عدد الوفيات في نيويورك إلى 14.848.وقال كومو خلال مؤتمره الصحفي اليومي إن منحنى الإصابات والوفيات لا يزال في طريقه إلى الانخفاض.