الاتفاق النهائي بين فايلر والأهلي على تمديد التعاقد.. وأمر يعطل الإعلان الرسمي

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صورة الخبر: السويسري ريني فايلر
السويسري ريني فايلر

وصل مسؤولو النادي الأهلي، والمدير الفني السويسري ريني فايلر، لاتفاق نهائي لتمديد فترة بقائه بين جدران القلعة الحمراء.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي وفايلر اتفقا على تمديد تعاقد السويسري لموسمين مقبلين، ليظل مدربا للأحمر حتى نهاية موسم 2021/2022 بشكل مبدئي.

ومن المنتظر أن يحصل فايلر على نفس راتبه من الأهلي في الموسم الأول من التمديد، على أن يزيد هذا الراتب بنسبة 10% في الموسم التالي.

ما الذي يعطل الإعلان الرسمي عن تمديد التعاقد؟

مصدر في الأهلي أوضح لـFilGoal.com، أن الظروف الحالية الخاصة بعدم وضوح الرؤية بشأن النشاط الرياضي في العالم ومصر بسبب تفشي فيروس كورونا، يؤجل حسم الأمر من جهة المدرب السويسري.

ولكن في ظل الترحيب المتبادل بين الطرفين، يبدو تجديد التعاقد أمرا أقرب للحدوث في الوقت الحالي.

وتولى السويسري فايلر مسؤولية تدريب الأهلي في الـ 31 من شهر أغسطس من العام الماضي، بعقد لمدة عام.
ايلر الذي لم يكن معروفا لعدد كبير من جماهير القلعة الحمراء، أصبح معشوقا للعديد منهم بفضل نتائج المارد الأحمر.

وحقق فايلر مع الأهلي لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، قبل أن يخسر نفس اللقب أمام الفارس الأبيض.

في الدوري، يحلق الأهلي بالصدارة. 49 نقطة من 17 مباراة.

ونجح الأهلي في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مع فايلر، بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب إفريقي.

المصدر: filgoal

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