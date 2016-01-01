لمواجهة كورونا.. برشلونة يعرض بيع حقوق تسمية كامب نو



كامب نو كامب نو

أصدر نادي برشلونة بيانا رسميا اليوم الثلاثاء، أعلن خلاله إطلاق مبادرة لمواجهة أزمة "كوفيد-19" المعروف عالميا باسم فيروس كورونا.



ويرغب النادي الكتالوني في المساعدة في استيراد الإمدادات الطبية من خلال شركاء مؤسسة برشلونة، عن طرق عرض حقوق ملكية التسمية الخاصة به.



وتعد تلك المرة الأولى التي يبيع فيها برشلونة حقوق التسمية الخاصه بكامب نو منذ افتتاحه في عام 1957.

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ومن المقرر أن تتم الصفقة لمدة عام واحد فقط على أن يتم إعادة تسمية الملعب بمسماه الأصلي.وقال بيان للنادي: "في الأسابيع القليلة المقبلة ، ستبدأ مؤسسة برشلونة في البحث عن راعي يرغب في الحصول على حقوق ملكية كامب نو لمدة موسم".