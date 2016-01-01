أصدر نادي برشلونة بيانا رسميا اليوم الثلاثاء، أعلن خلاله إطلاق مبادرة لمواجهة أزمة "كوفيد-19" المعروف عالميا باسم فيروس كورونا.
ويرغب النادي الكتالوني في المساعدة في استيراد الإمدادات الطبية من خلال شركاء مؤسسة برشلونة، عن طرق عرض حقوق ملكية التسمية الخاصة به.
وتعد تلك المرة الأولى التي يبيع فيها برشلونة حقوق التسمية الخاصه بكامب نو منذ افتتاحه في عام 1957.
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التعليقات على لمواجهة كورونا.. برشلونة يعرض بيع حقوق تسمية كامب نو
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