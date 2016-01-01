القرار النهائي الخميس.. توصية قوية من يويفا باستكمال الدوريات المحلية

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عقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اجتماعًا مع أعضائه الـ 55 لمناقشة "المواعيد المحتملة" لاستكمال موسم 2019-20، مع فتح الباب أمام الحالات الخاصة لإنهاء الموسم مبكرا.



وتم تعليق كافة الأنشطة الكروية منذ ما يقرب من شهر بسبب جائحة "كوفيد-19" المعروفة عالميا باسم فيروس كورونا.



وسبق ومنح يويفا الأولوية لإنهاء الدوريات المحلية، على أن يتم إرجاء منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي إلى شهر أغسطس.

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وجاء في بيان يويفا: "اجتمع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، مع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 55 اتحادًا عبر الفيديو وتم مناقشة عدة خيارات لاستكمال الموسم".وأضاف: "تم تقديم خيارات متنوعة من المواعيد المحتملة التي تغطي مباريات المنتخبات الوطنية ومباريات الأندية".وتابع: "هناك توصية قوية بإنهاء المنافسات المحلية للدوري والكأس، ولكن سيتم سماع بعض الحالات الخاصة بمجرد وضع إرشادات تتعلق بالمشاركة في المسابقات الأوروبية -في حالة إلغاء الدوريات-".وأتم: "سيتم الإعلان عن القرارات المتعلقة بشأن الموضوعات المذكورة بعد اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس".