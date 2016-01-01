"نتفلكس" تعالج خطأ أزعج الآلاف على الهواتف الذكية

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صورة الخبر: "نتفلكس" تعالج خطأ أزعج الآلاف على الهواتف الذكية
"نتفلكس" تعالج خطأ أزعج الآلاف على الهواتف الذكية

أعلنت شبكة "نتفلكس" للتصفح المدفوع الأجر، عن إطلاقها تحديثا جديدا يعالج خطأ أزعج الآلاف من مستخدمي الهواتف الذكية.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تحديث "نتفلكس" الجديد سيكون مخصصا للهواتف الذكية العاملة بنظام تشغيل "أندرويد".

وسيعالج خطأ كان مزعجا للآلاف من مستخدمي الشبكة على هواتفهم الذكية، والتي تجعلهم بالخطأ يضغطون على قفل الشاشة، خلال تصفحهم أي عمل درامي أو فيلم عبر الشبكة.

وسيظهر في تحديث نتفلكس الجديد خيار جديد لـ"قفل الشاشة" في الجزء السفلي من واجهة التطبيق، بجوار الحلقات والصوت والترجمات والحلقة التالية، بحيث يمكن استخدام الهاتف بصورة طبيعية ومشاهدة مادتك المفضلة في نفس الوقت، من دون أن يتم إغلاق قفل الشاشة بصورة عشوائية.

وعند النقر على زر قفل الشاشة، ستختفي جميع الأزرار الأخرى من الشاشة، ولن يعمل التطبيق في الخلفية أو يتم تشغيل الحلقة التالية من دون أن تشعر، وستحتاج إلى النقر مرتين لإعادة تفعيل تشغيل التطبيق.

ووعدت نتفلكس أن تطرح تحديثا مرتقبا لنظام تشغيل "آي أو إس" العامل على هواتف "آيفون".

المصدر: سبوتنيك

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