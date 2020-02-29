

«المصرى للدراسات الاقتصادية» يدعو لتخفيض رسوم عبور قناة السويس خاصة ناقلات البترول «المصرى للدراسات الاقتصادية» يدعو لتخفيض رسوم عبور قناة السويس خاصة ناقلات البترول

دعا المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إلى ضرورة الإسراع فى إنشاء منطقة صناعية فى قناة السويس وتطويرها لتكون منطقة لوجستية تعتمد على التصدير، موضحا أن أحد أوجه الضعف التى كشفتها أزمة كورونا بشأن التجارة فى قناة السويس أن نشاطها من عدمه مرتبط بالتجارة الدولية بعيدا عن سيطرة الحكومة، وهو ما ظهر خلال أزمة عام 2008 أيضا وتراجع أسعار البترول عام 2015.



وكشفت دراسة أعدها المركز عن قناة السويس فى ظل أزمة كورونا أن الطلب على قناة السويس يتحدد بعوامل خارجية وهنا تظهر الحاجة إلى ضرورة تاسيس منطقة صناعية فى قناة السويس، موضحا أنه تم إطلاق مشروع تنمية قناة السيوس عام 2014 والانتهاء من المرحلة الأولى له بعد عام ولكنه «مازال أبعد ما يكون عن الاكتمال»، بحسب الدراسة.



وخلصت الدراسة إلى ضرورة تحسين جاذبية المنطقة للمستثمرين وتسهيل عملية التنمية الصناعية.

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وأشارت الدراسة إلى ضرورة تخفيض رسوم مرور العبور بالقناة كإجراء سريع على المدى القصير خاصة على مرور ناقلات البترول، حيث تراجع السعر العالمى له لنحو 30 دولارا، وتابعت الدراسة أن هيئة قناة السويس كانت قد قامت بزيادة رسوم محاسبة ناقلات البترول، ولكن اعتبارا من أول مارس هناك ما يستدعى خفض هذه الرسوم، ومن المتوقع أن تؤدى الزيادة الأخيرة إلى تراجع قيمة ناقلات البترول، ما قد يدفع شركات الشحن لأن ترى مسار قناة السويس «غير مربح».وتوقعت الدراسة أن تؤثر الأزمة على معدلات التجارة، سواء العالمية أو الوطنية، مما يعنى أن واردات مصر من السلع ستتأثر وتصبح واردات القمح أكثر صعوبة وتكلفة، مما سيقلل فترة التخزين للقمح والتى تصل إلى شهرين حاليا.وقالت الدراسة إن إيرادات قناة السويس أحد البنود التجارية الثلاثة والتى تضم السياحة وتحويلات العالمين بالخارج، وتعد مصدرا مهما للنقد الأجنبى، كما أنها تؤثر على سلسلة التوريد للصناعة التحويلية فى مصر نتيجة نقص المدخلات، وهو ما يؤثر بالتأكيد على ميزان المدفوعات بصورة أكبر.وأشارت الدراسة إلى أنه رغم ظهور مؤشرات للتعافى على الاقتصاد الصينى فى الفترة من منتصف مارس، والتى من المتوقع أن تمتد إلى منتصف مايو، لكن هذا التعافى لن يؤدى إلى تعاف مماثل فى التجارة الدولية، خاصة أن باقى الدول متاثرة بصورة سيئة من الفيروس، وحددت سيناريوهين للتأثير على قناة السويس، الأول، وهو الأكثر تفاؤلا، أن يكون هناك استمرار فى تراجع عدد الحاويات العابرة لقناة السويس بنفس معدل شهر فبراير الماضى ليأتى السيناريو الثانى، وهو الأكثر تشاؤما، وهو أن يتراجع معدل عبور الحاويات كما كان خلال أزمة 2008.وقالت الدراسة إن فيروس كورونا غير مسبوق، وبالتالى من الصعب توقع حجم التراجع فى عائدات قناة السويس فى العام المقبل، ولكن يمكن الاسترشاد بالأزمة المالية عام 2008 حيث من المتوقع أن يكون تأثير الأزمة الحالية مساويا لها أو يتجاوزها، خاصة أن أزمة كورونا تؤثر على الاقتصاد الحقيقى وليس القطاعات المالية، فمن المتوقع أن تكون خسائر الإيرادات مساوية لتلك الأزمة أو تفوقها.