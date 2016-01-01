حل سحري للقضاء على فراغات الشعر.. اعرف المكونات



حل سحري للقضاء على فراغات الشعر حل سحري للقضاء على فراغات الشعر

يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة فراغات الشعر، مما يجعل السيدات يشعرن بالحرج الشديد، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التخلص من هذه المشكلة سريعا، للقضاء على فراغات الشعر.



ونشر موقع، "شير كير"، طريقة مجربة وفعالة للقضاء على مشكلة فراغات الشعر والتى يمكن من خلالها الحصول على شعر ثقيل وصحى.

المكونات المطلوبة:



زيت خروع.

زيت جوز هند.

زيت زيتون.

زيت شجرة الشاى.

الطريقة:

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تخلط المكونات كلها معا فى وعاء واحد.ضعي المكونات على منطقة الفراغات مرة يوميا لمدة أسبوع كامل.