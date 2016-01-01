8 فوائد لـ تنظيف البشرة العميق



تنظيف البشرة العميق تنظيف البشرة العميق



قال الدكتور عبدالله الجيلاني، استشارى الأمراض الجلديه و التجميل، أن تنظيف البشرة العميق من أكثر الأمور التى تجغل بشرتك مشرقة و نضرة خالية من أى شوائب ، كما أنه علاج فعال لمعظم مشاكل البشرة.



وأضاف عبدالله الجيلاني، أن تنظيف البشرة بعمق عن طريق البخار يتسم بالكثير من الفوائد و التى تتمثل فى ..



-الحصول علي بشرة ناعمة

-يزيد ويحفز نمو خلايا جديده للبشرة

-يحمي ويجنب البشرة من ظهور التجاعيد

-يمنح البشرة النضارة ولمعان

-يعالج جفاف البشره

-ينطف المسام ويضيق اتساعها

-يزيد من نشاط الدوره الدمويه للبشرة

