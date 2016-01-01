8 فوائد لـ تنظيف البشرة العميق

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تنظيف البشرة العميق


قال الدكتور عبدالله الجيلاني، استشارى الأمراض الجلديه و التجميل، أن تنظيف البشرة العميق من أكثر الأمور التى تجغل بشرتك مشرقة و نضرة خالية من أى شوائب ، كما أنه علاج فعال لمعظم مشاكل البشرة.

وأضاف عبدالله الجيلاني، أن تنظيف البشرة بعمق عن طريق البخار يتسم بالكثير من الفوائد و التى تتمثل فى ..

-الحصول علي بشرة ناعمة
-يزيد ويحفز نمو خلايا جديده للبشرة
-يحمي ويجنب البشرة من ظهور التجاعيد
-يمنح البشرة النضارة ولمعان
-يعالج جفاف البشره
-ينطف المسام ويضيق اتساعها
-يزيد من نشاط الدوره الدمويه للبشرة

المصدر: elbalad

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