بخمسة جنيه تخلص من قشرة الشعر فى دقائق معدودة



قشرة الشعر قشرة الشعر

يعاني بعض الأشخاص من مشكلة قشرة الشعر التي تعرض بعض السيدات للاحراج الشديد نتيجة لصدور رائحة كريهة من الشعر.



فاذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التخلص من قشرة الشعر بأقل التكاليف بخمسة جنيه فقط.



كشف موقع "هيلث" الأمريكي، عن وصفة طبيعية من خل التفاح تساعد على التخلص من قشرة الشعر فى دقائق وتعطير الشعر.

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ووفقا لما نشره الموقع ان وضع قليل من خل التفاح على فروة الشعر وتمشيطه جيدا يساهم فى القضاء على القشرة نهائيا.وبحسب ما جاء فى الموقع يجب تمشيط الشعر أثناء جفافه وعدم وضع البلسم على الشعر نهائيا.