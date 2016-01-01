بخمسة جنيه تخلص من قشرة الشعر فى دقائق معدودة

يعاني بعض الأشخاص من مشكلة قشرة الشعر التي تعرض بعض السيدات للاحراج الشديد نتيجة لصدور رائحة كريهة من الشعر.
فاذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التخلص من قشرة الشعر بأقل التكاليف بخمسة جنيه فقط.
كشف موقع "هيلث" الأمريكي، عن وصفة طبيعية من خل التفاح تساعد على التخلص من قشرة الشعر فى دقائق وتعطير الشعر.
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