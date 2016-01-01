لتكوني عصرية.. تعرفي على موضة ألوان ملابس صيف 2020

وعلى الرغم من حالة التباعد الاجتماعي التي تعيشها شعوب العالم، عقب انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن العديد من الفتيات تظل تبحث عن موضة العام وألوانها وموديلاتها، لتكون مواكبة لأحدث خطوط الموضة لصيف 2020.
وصرح مهند بيش مصمم الأزياء السوري في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، بأن هناك الوانا تواكب احدث خطوط الموضة يجب ان نتبعها في شراء ملابس صيف 2020، وذلك لتكون مواكبة موضة الوان الصيف لهذا العام، والتي تعتمد على الألوان التالية، وتشمل:
1- الأصفر الممزوج بالبرتقالي :
واكد بيش، ان اللون الأصفر المائل إلى البرتقالي من الألوان الصيفية، والمميزة هذا العام، ويفضل ارتداؤه مع ألوان غامقة مثل الأسود والبني والأزرق، أو مع اللون الأبيض.
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