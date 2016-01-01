بدون تكاليف.. طريقة عمل فانوس رمضان في المنزل.. فيديو



طريقة عمل فانوس رمضان في المنزل طريقة عمل فانوس رمضان في المنزل

يعد فانوس رمضان هو أحد أهم مظاهر رمضان التي نرفعها جميعا في البيوت، وينتظر الأطفال كل عام فانوس رمضان، وفي ظل أزمة كورونا يمكن ان تكوني اقتصادية ويمكنك ان تقومي بعمل فانوس في المنزل دون تكاليف .



ولا تحتاج طريقة عمل فانوس رمضان سوى أدوات بسيطة ويعد الورق طريقة إقتصادية وسهلة جدًا في تنفيذها ونتيجتها رائعة، وطريقة صنع هذه الفوانيس من الكارتون من الأفكار المنتشرة على مواقع الإنترنت لعمل زينة رمضان.



ونقدم لك الطريقة بالخطوات بالورق الملون والخيط شاهد الفيديو لتصنع الفانوس بنفسك

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