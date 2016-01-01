مفاجأة.. الجلوس في الشمس يحميك من الإصابة بفيروس كورونا



الجلوس في الشمس الجلوس في الشمس

يعد فيتامين الشمس المشرق والمعروف بـ" فيتامين د" هو أحدث هدف للباحثين الذين يبحثون في خيارات علاج فيروس كورونا .



وقد أظهر بحث سابق أن فيتامين د، الذي يأتي بشكل أساسي من التعرض للشمس يعد ضروريا لجهاز المناعة الصحي ، يمكن أن يساعد في الحماية من التهابات الجهاز التنفسي الأخرى وفقا لـ " الديلي ميل".



بدأ الباحثون الإسبان تجربة لمدة عشرة أسابيع لمعرفة ما إذا كان فيتامين D والتي ان نستمدها من الشمس ويمكن أن يساعد في علاج Covid-19. و هل يجب علينا جميعًا تناول مكمل يومي لتقليل فرص الإصابة بالفيروس التاجي أو مساعدة أجسامنا على محاربته؟

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و يجري الباحثون في جامعة غرناطة تجربة للتحقيق في ما إذا كانت الجرعات العالية من فيتامين د يمكن أن تعالج الأعراض الخفيفة لـ Covid-19 ، مثل الصداع والحمى والتعب ، وتمنع المرضى من التدهور ويحتاجون إلى الرعاية والتهوية في المستشفى.سيتلقى مائتا مريض تتراوح أعمارهم بين 40 و 70 عامًا إما 625 ميكروغرامًا (ميكروجرام) من فيتامين د يوميًا ، أو فقط الأدوية المعتادة. هذا أعلى بكثير من الجرعة اليومية الموصى بها من 10 ميكروغرام في المملكة المتحدة.إذا أشارت التجربة إلى أن فيتامين د يمنع تقدم الفيروس التاجي ، فمن المحتمل استخدامه كعلاج في المجتمع والمستشفيات. ومع ذلك ، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد النتائج والجرعة المطلوبة ليكون لها تأثير.تقول الدكتورة أليسون تيدستون ، كبيرة خبراء التغذية في شركة الصحة العامة بإنجلترا: "لا توجد أدلة كافية لدعم التوصية بفيتامين د لتقليل خطر الإصابة بـ Covid-19".لماذا يبحث العلماء عن فيتامين د؟واستندت الدراسة الجديدة إلى اكتشاف أن انخفاض مستويات فيتامين د في العجول كان السبب الرئيسي لعدوى الفيروس التاجي البقري في الماضي. أظهرت الدراسات السابقة أيضًا أن فيتامين د يمكن أن يساعد في منع وعلاج التهابات الجهاز التنفسي الأخرى.يقول البروفيسور أدريان مارتينو ، الأستاذ السريري لعدوى الجهاز التنفسي والحصانة في جامعة كوين ماري في لندن: "إن فيتامين د له تأثير مضاد للالتهابات ، خاصة عند تناوله بجرعات أعلى". "نظرت التجارب السابقة في استخدامه كعلاج لمرض السل."إن الاستجابة الالتهابية المفرطة في المرضى الذين يعانون من Covid-19 يبدو أنها متورطة مع سوء التشخيص. الفكرة هي معرفة ما إذا كان بإمكانها تقليل هذه الاستجابة ".أظهرت دراسة ، نُشرت في BMJ في عام 2017 ، والتي راجعت بيانات من 25 تجربة ، أن الفيتامين يمكن أن يساعد أيضًا في منع التهابات الجهاز التنفسي الحادة ، خاصة في أولئك الذين يعانون من نقص فيتامين د.يقول البروفيسور مارتينو ، الذي كان المؤلف الرئيسي للمراجعة: "عندما يتم تصنيع فيتامين د في الجلد ، يتم تحويله في الكبد إلى شكل يدور حول الجسم. وهذا يخلق مادة طبيعية تشبه المضادات الحيوية في بطانة مجرى الهواء يمكنها أن تحطم الفيروسات والبكتيريا وتقتلها."إنه تأثير عام: لا نعرف حتى الآن ما إذا كان ذلك سيعمل ضد Covid-19."وجدت دراسة أجرتها Trinity College Dublin أن البالغين الذين تناولوا مكملات فيتامين D شهدوا انخفاضًا بنسبة 50 في المائة في التهابات الصدر.ومع ذلك ، يضيف البروفيسور مارتينو: "لا يمكن استنتاج هذه النتائج تلقائيًا إلى الفيروس التاجييمكن العثور على فيتامين د أيضًا في الأسماك الزيتية مثل السلمون والسردين والرنجة. يقول Martin Hewison ، أستاذ علم الغدد الصماء الجزيئي في جامعة برمنجهام ، أن التمرين اليومي حتى أثناء الإغلاق سيساعد."بالنسبة للأشخاص ذوي البشرة الشاحبة ، قد تكون عشر دقائق من التعرض للجلد على ذراعيهم ووجههم في اليوم كافية ، بينما قد يحتاج الآخرون إلى حوالي 25 دقيقة."كما يبدو أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين د معرضون أيضًا لخطر الإصابة بفيروسات التاجية.يقول البروفيسور هيوسون: "الأشخاص الذين يعانون من السمنة وكبار السن ولديهم بشرة داكنة معرضون لخطر الإصابة بنقص فيتامين د ويبدو أنهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأعراض كوفيد 19 الأكثر حدة"."إذا كان فيتامين (د) له فوائد مع الفيروس التاجي - ولا يوجد دليل على ذلك حتى الآن - فمن المرجح أن يكون أفضل في منع الآثار الشديدة للفيروس ، بدلًا من معالجته."