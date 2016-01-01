مفاجأة.. الجلوس في الشمس يحميك من الإصابة بفيروس كورونا

الجلوس في الشمس
يعد فيتامين الشمس المشرق والمعروف بـ" فيتامين د" هو أحدث هدف للباحثين الذين يبحثون في خيارات علاج فيروس كورونا .
وقد أظهر بحث سابق أن فيتامين د، الذي يأتي بشكل أساسي من التعرض للشمس يعد ضروريا لجهاز المناعة الصحي ، يمكن أن يساعد في الحماية من التهابات الجهاز التنفسي الأخرى وفقا لـ " الديلي ميل".
بدأ الباحثون الإسبان تجربة لمدة عشرة أسابيع لمعرفة ما إذا كان فيتامين D والتي ان نستمدها من الشمس ويمكن أن يساعد في علاج Covid-19. و هل يجب علينا جميعًا تناول مكمل يومي لتقليل فرص الإصابة بالفيروس التاجي أو مساعدة أجسامنا على محاربته؟
و يجري الباحثون في جامعة غرناطة تجربة للتحقيق في ما إذا كانت الجرعات العالية من فيتامين د يمكن أن تعالج الأعراض الخفيفة لـ Covid-19 ، مثل الصداع والحمى والتعب ، وتمنع المرضى من التدهور ويحتاجون إلى الرعاية والتهوية في المستشفى.
سيتلقى مائتا مريض تتراوح أعمارهم بين 40 و 70 عامًا إما 625 ميكروغرامًا (ميكروجرام) من فيتامين د يوميًا ، أو فقط الأدوية المعتادة. هذا أعلى بكثير من الجرعة اليومية الموصى بها من 10 ميكروغرام في المملكة المتحدة.
إذا أشارت التجربة إلى أن فيتامين د يمنع تقدم الفيروس التاجي ، فمن المحتمل استخدامه كعلاج في المجتمع والمستشفيات. ومع ذلك ، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد النتائج والجرعة المطلوبة ليكون لها تأثير.
تقول الدكتورة أليسون تيدستون ، كبيرة خبراء التغذية في شركة الصحة العامة بإنجلترا: "لا توجد أدلة كافية لدعم التوصية بفيتامين د لتقليل خطر الإصابة بـ Covid-19".
لماذا يبحث العلماء عن فيتامين د؟
واستندت الدراسة الجديدة إلى اكتشاف أن انخفاض مستويات فيتامين د في العجول كان السبب الرئيسي لعدوى الفيروس التاجي البقري في الماضي. أظهرت الدراسات السابقة أيضًا أن فيتامين د يمكن أن يساعد في منع وعلاج التهابات الجهاز التنفسي الأخرى.
يقول البروفيسور أدريان مارتينو ، الأستاذ السريري لعدوى الجهاز التنفسي والحصانة في جامعة كوين ماري في لندن: "إن فيتامين د له تأثير مضاد للالتهابات ، خاصة عند تناوله بجرعات أعلى". "نظرت التجارب السابقة في استخدامه كعلاج لمرض السل.
"إن الاستجابة الالتهابية المفرطة في المرضى الذين يعانون من Covid-19 يبدو أنها متورطة مع سوء التشخيص. الفكرة هي معرفة ما إذا كان بإمكانها تقليل هذه الاستجابة ".
أظهرت دراسة ، نُشرت في BMJ في عام 2017 ، والتي راجعت بيانات من 25 تجربة ، أن الفيتامين يمكن أن يساعد أيضًا في منع التهابات الجهاز التنفسي الحادة ، خاصة في أولئك الذين يعانون من نقص فيتامين د.
يقول البروفيسور مارتينو ، الذي كان المؤلف الرئيسي للمراجعة: "عندما يتم تصنيع فيتامين د في الجلد ، يتم تحويله في الكبد إلى شكل يدور حول الجسم. وهذا يخلق مادة طبيعية تشبه المضادات الحيوية في بطانة مجرى الهواء يمكنها أن تحطم الفيروسات والبكتيريا وتقتلها.
"إنه تأثير عام: لا نعرف حتى الآن ما إذا كان ذلك سيعمل ضد Covid-19."
وجدت دراسة أجرتها Trinity College Dublin أن البالغين الذين تناولوا مكملات فيتامين D شهدوا انخفاضًا بنسبة 50 في المائة في التهابات الصدر.
ومع ذلك ، يضيف البروفيسور مارتينو: "لا يمكن استنتاج هذه النتائج تلقائيًا إلى الفيروس التاجي
يمكن العثور على فيتامين د أيضًا في الأسماك الزيتية مثل السلمون والسردين والرنجة. يقول Martin Hewison ، أستاذ علم الغدد الصماء الجزيئي في جامعة برمنجهام ، أن التمرين اليومي حتى أثناء الإغلاق سيساعد.
"بالنسبة للأشخاص ذوي البشرة الشاحبة ، قد تكون عشر دقائق من التعرض للجلد على ذراعيهم ووجههم في اليوم كافية ، بينما قد يحتاج الآخرون إلى حوالي 25 دقيقة."
كما يبدو أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين د معرضون أيضًا لخطر الإصابة بفيروسات التاجية.
يقول البروفيسور هيوسون: "الأشخاص الذين يعانون من السمنة وكبار السن ولديهم بشرة داكنة معرضون لخطر الإصابة بنقص فيتامين د ويبدو أنهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأعراض كوفيد 19 الأكثر حدة".
"إذا كان فيتامين (د) له فوائد مع الفيروس التاجي - ولا يوجد دليل على ذلك حتى الآن - فمن المرجح أن يكون أفضل في منع الآثار الشديدة للفيروس ، بدلًا من معالجته."
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