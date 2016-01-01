أسرار تنظيف وحشو الديك الرومي والبط

تحار بعض السيدات في الطريقة الصحيحة لتنظيف الدواجن وحشوها مثل المطاعم ، وبدون الشعور بالرفاهية فيها، لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي الطريقة الصحيحة لتنظيف الدواجن وبالأخص الديك الرومي والبط وأسرار الحشو مثل المطاعم:
التنظيف
يجب الاهتمام بتنظيف الدواجن الكبيرة جيدا من الداخل بالماء والخل والدقيق مع تكرار الشطف والتخلص من أي زوائد حتى لا يتأثر طعمها وطعم الحشو بها.
التغليف
بمجموعة من البهارات والزيت تغلف الدواجن الكبيرة من الداخل جيدًا قبل حشوها وهو ما يعطي للحم من الداخل نكهة إضافية مع الحشو.
لتحضير البط المحشي، التفاصيل من هنا:
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