أسرار تنظيف وحشو الديك الرومي والبط

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أسرار تنظيف وحشو الديك الرومي والبط

تحار بعض السيدات في الطريقة الصحيحة لتنظيف الدواجن وحشوها مثل المطاعم ، وبدون الشعور بالرفاهية فيها، لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي الطريقة الصحيحة لتنظيف الدواجن وبالأخص الديك الرومي والبط وأسرار الحشو مثل المطاعم:

التنظيف
يجب الاهتمام بتنظيف الدواجن الكبيرة جيدا من الداخل بالماء والخل والدقيق مع تكرار الشطف والتخلص من أي زوائد حتى لا يتأثر طعمها وطعم الحشو بها.

التغليف
بمجموعة من البهارات والزيت تغلف الدواجن الكبيرة من الداخل جيدًا قبل حشوها وهو ما يعطي للحم من الداخل نكهة إضافية مع الحشو.
لتحضير البط المحشي، التفاصيل من هنا:

الحشو
عند حشو الدواجن الكبيرة بط أو ديك رومي يجب أن يكون الحشو بداخلها نصف تسوية ليس نيئ أو كامل النضج؛ حتى يتم تسويتها خلال طهي الديك الرومي أو غيرهم من الدواجن المحشية، فمثلا الخضروات تشوح وتبهر، أما الأرز يسوى نصف المدة، أما لو كان أي نوع من أنواع المحشي فيحضر ويحشى ويوضع بداخل الدواجن للحشو ثم يسوى معها.

التسوية
خلال تسوية الدواجن الكبيرة يجب التأكد أن حرارة الفرن أو التسوية عامة موزعة جيدًا من جميع الجوانب على الدواجن الكبيرة؛ حتى تسوى بالشكل والدرجة المثالية من الداخل والخارج.

المصدر: elbalad

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