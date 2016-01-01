كيف يقوي الصيام جهاز المناعة؟.. أستاذ تغذية تجيب



كيف يقوي الصيام جهاز المناعة؟ كيف يقوي الصيام جهاز المناعة؟

قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، أستاذ البكتريا والتغذية العلاجية والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، إن فيروس "كورونا" لا يؤثر على صوم رمضان، موضحة أن الصوم يقوي المناعة في مواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19".



وتابعت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، خلال برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة Ten لصيام يعزز جهاز المناعة، ويرفع من وظائفه، حيث إنه يعمل على تجويع الخلايا ويشجع الجسم على التهام الخلايا الزائدة والأجسام الغريبة.



وأضافت أنه يتمثل ذلك في تنشيط عمليات التمثيل الغذائي والهدم والبناء والتخلص من السموم والزائد عن حاجة الجسم، وبالتالي يتحسن أداءه من الداخل، بشكل عام، وتتحسن الثوابت الحيوية في الدم، لذا ينصح الأطباء المرضى بعمل الفحوصات والتحاليل على الريق (صايم)".

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وأشارت الى ان الصيام واحد من طرق علاج الاكتئاب والادمان، ويساعد على الرفع من الروح المعنوية كواحد من طرق التأمل وتوطيد العلاقة الروحانية، موضحة أن الصيام تهذيب للنفس.وأكدت على ضرورة تناول الماء والسوائل بشكل عام بين فترتي الصيام والسحور، بمعدل كل ساعة كوب ماء على الأقل وتدريج الكميات، ما يوفر حاجة الجسم للسوائل وعدم جفاف الحلق، وكذلك المشروبات المرتبطة برمضان، مثل التمر هندي، ولكن من الأفضل أن يكون طبيعيا مع عدم الإفراط في التحلية بالسكر؛ لأن السكر والملح يضعف المناعة.