كيف يقوي الصيام جهاز المناعة؟.. أستاذ تغذية تجيب

قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، أستاذ البكتريا والتغذية العلاجية والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، إن فيروس "كورونا" لا يؤثر على صوم رمضان، موضحة أن الصوم يقوي المناعة في مواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19".
وتابعت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، خلال برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة Ten لصيام يعزز جهاز المناعة، ويرفع من وظائفه، حيث إنه يعمل على تجويع الخلايا ويشجع الجسم على التهام الخلايا الزائدة والأجسام الغريبة.
وأضافت أنه يتمثل ذلك في تنشيط عمليات التمثيل الغذائي والهدم والبناء والتخلص من السموم والزائد عن حاجة الجسم، وبالتالي يتحسن أداءه من الداخل، بشكل عام، وتتحسن الثوابت الحيوية في الدم، لذا ينصح الأطباء المرضى بعمل الفحوصات والتحاليل على الريق (صايم)".
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