المعدة بيت الداء.. نصائح لتجنب زيادة الوزن في شهر رمضان



لتجنب زيادة الوزن في شهر رمضان لتجنب زيادة الوزن في شهر رمضان

قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، أستاذ البكتريا والتغذية العلاجية والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، إن شهر رمضان وعاداته الغذائية إلى جانب الحجر الصحي في تلك الفترة ستكون فرصة كبيرة للزيادة في الوزن، بالرغم من أن الحكمة من هذا الشهر الكريم هى تقليل احتياجتنا وتهدئه المعدة للإحساس بالفقراء.



وتابعت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، خلال برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة Ten الفضائية، أن الصيام واحد من العادات الصحية جدًا لتقوية المناعة، وأن حكم الامتناع عن الصيام يقتصر على أفراد معينين لظروفهم الصحية أو غيرهم، ولكن الصيام ليس له علاقة إطلاقًا بفيروس كورونا أو ما شابه ذلك كما يردد البعض.



ونصحت نهلة، أن في وقت الإفطار لا يجب تكدس المعدة بالأكل وأنه من الأفضل أن يشق الصائم صيامه على التمر لأنه يقوم بعمل دور كبير في مقاومة السموم في الجسم.

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وأكدت على مقولة أن "المعدة بيت الداء"، وأن فيجب علينا أن نتحكم في ما نتناوله بكميات محددة حتى لا نرهق المعدة في الصيام، وأن تلك الفترة يجب أن نحرص على الأكل الصحي.