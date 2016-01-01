لهذا السبب .. الأعلى للجامعات يرفض الاكتفاء بعمل البحث للخريجين



المجلس الأعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، من طلاب السنوات النهائية بالجامعات هاشتاج جديد #الاكتفاء_بعمل_البحث_للخريجين ، والذي طالبوا من خلاله الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتحديد مصيرهم وإلغاء الامتحانات وعمل بحث اسوة بجميع السنوات الدراسية الأخرى .



حيث تصدر هاشتاج #الاكتفاء_بعمل_البحث_للخريجين، قائمة الهاشتاجات الاكثر تداولا عبر تويتر والذي تفاعل معه مستخدمي الموقع بشكل كبير موجهين الرسائل لوزير التعليم العالي ، وكان من بينها: "عايز اتخرج قبل ماتحصل كارثة جديدة..الخريجين أولى من غيرهم " ، "اجل غير مسمي ايه اعمل بحث وريحونا.. وخرجونا ياعالم".



وسياق متصل أكد الدكتور أحمد عبد العزيز عضو المجلس الأعلى للجامعات، ورئيس جامعة سوهاج، أن طلاب السنوات النهائية سيتم إجراء الامتحانات لهم عقب انتهاء تعليق الدراسة كما أقرت المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي ، بحيث يتم الانتظار لانتهاء أزمة كورونا ومن ثم إستئناف الدراسة مرة أخرى ومن بعدها سيتم إجراء الامتحانات ، لأنها امتحانات نهائية لذا لابد من استكمال ما يدرسوه اولا .

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وأضاف "عبد العزيز" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن نظام الأبحاث الذي سيتم تطبيقه علي طلاب فرق النقل ولا يمكن علي طلاب السنوات النهائية لانه لا يمكن تعويض ما سينقصهم بالمناهج مثل طلاب سنوات النقل، لذا قرر الأعلى للجامعات في اجتماعه الأخير برئاسة وزير التعليم العالي، اجراء الأبحاث علي سنوات النقل من خلال تحديد موضوعات الابحاث وآليات التعامل مع هذه الابحاث عن طريق مجالس الاقسام وتعتمده من مجلس الكلية ومن ثم الجامعة كما سيكون هناك لجان تصحيح مختصة وحتى لا يكون اي تحكم باي نوع لهذه الابحاث، لضمان الشفافية وعدم وجود ربط بين المذكرات او الكتب وبين الموضوعات التي سيتناولها الطلاب.وأشار عضو المجلس الأعلى للجامعات، إلى أن مشاريع التخرج ستكون مثل المشروعات البحثية التي أقرها وزير التعليم العالي والتي ستقدم من الطلاب حيث يتم تقديم عمل مشروع بحثي بدلا من مشروع التخرج مثل طلاب النقل باختلاق احترافية المشروعات وسيقدم للكليات العملية.ومن جانبه قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لا داعي لقلق الطلاب بالفرق النهائية حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل أي عقبات قد تواجههم نتيجة تأخر موعد تخرجهم.وأشار وزير التعليم العالي- خلال فيديو نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر "فيسبوك"- إلى أنه في حالة تجديد فترات تعليق الدراسة مرة أخرى؛ ستتاح الفرصة للجامعات لعدة أسابيع قبل إجراء عمليات التدريب للطلاب، وبالتالي إجراء الامتحانات، وذلك بشرط عودة الدراسة، والتي من الممكن أن تمتد حتى الصيف، أو مع بدء العام الدراسي الجديد.وأكد أن الطالب لن يتخرج؛ إلا بعد استيفاء جميع متطلبات التخرج من الجامعة، مضيفا: "نعمل على الحفاظ على مستقبل الطلاب، والخروج بأقل الخسائر"وكان المجلس الأعلى للجامعات، قد أعلن اليوم، أنه بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات، تقرر تأجيل الامتحانات التي كان مقررا عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني، لاجتياز مقررات هذا الفصل؛ لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة، على أن تتولى الجامعات وضع الجداول والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك، مع مراعاة منح الطلاب فترة زمنية ملائمة قبل إجراء الاختبارات.