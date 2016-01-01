نفى هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، حقيقة ما تردد عن تغيير مواعيد الحظر في شهر رمضان لتبدأ من الساعة الـ 4 عصرا.
وتابع يونس خلال تصريحات تلفزيونية: "يوم الأربعاء المقبل سيعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة مع بعض الوزراء المعنيين لتحديد مواعيد الحظر في رمضان".
وأكمل: "الفترة الأخيرة شهدت نهجا متبعا في ترويج الشائعات، معقبا: "حتى الآن ليس هناك قرار بشأن مواعيد الحظر الجديد".
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التعليقات على الأربعاء.. الحكومة تقر مواعيد الحظر في رمضان .. شاهد
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