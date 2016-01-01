أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 13883 حالة.
وقالت الصحة الإسرائيلية إن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19 وصل إلى 181 حالة وفاة.
وفي وقت سابق، أوضحت الوزارة الإسرائيلية أن هناك 150 مصابا توصف حالتهم الصحية بالخطيرة.
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التعليقات على ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل لـ 13883 حالة
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