قبل انطلاقها 29 أبريل.. وزير التعليم ينشر جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي



وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، جداول امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي المقرر انطلاقها نهاية الشهر الجاري.



وأوضح وزير التربية والتعليم أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة من 29 إبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020.



وتمثل جدول الصف الاول الثانوي :

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الأربعاء 29 أبريل : اللغة العربيةالسبت 2 مايو :اللغة الأجنبية الأولىالإثنين 4 مايو : الأحياءالأربعاء 6 مايو : الجغرافياالسبت 9 مايو : اللغة الأجنبية الثانيةالإثنين 11 مايو : الرياضياتالأربعاء 13 مايو : الفلسفة والمنطقالسبت 16 مايو : الفيزياءالإثنين 18 مايو : التاريخالأربعاء 20 مايو : الكيمياءوبالنسبة للفترة الزمنية لاتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم ، فهي من الساعة 9 صباحا وحتى 4 عصرا وفقا للجدول.أما عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي :الخميس 30 ابريل : اللغة العربيةالاحد 3 مايو : اللغة الاجنبية الاولىالثلاثاء 5 مايو : الاحياء والفلسفةالخميس 7 مايو : اللغة الاجنبية الثانيةالاحد 10 مايو : الجبر والتفاضل وحساب المثلثاتالثلاثاء 12 مايو : الفيزياء ، والتاريخالخميس 14 مايو : التطبيقات الرياضية ، وعلم النفسالاحد 17 مايو : الكيمياء ، والجغرافياوقد حددت الوزارة الفترة الزمنية لاتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم من 9 صباحا وحتى 4 عصرا وفقا للجدولجدول الامتحانات الإلكترونية للترم الثاني للصفين الاول والثاني الثانوي في مايو ٢٠٢٠:وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : سوف توفر الوزارة مواعيد هذه الامتحانات لاحقًا لكل مادة علما بان الفترة من ٩ صباحًا حتي ٤ عصرًا تسمح لمجموعات مختلفة بالدخول في أوقات مختلفة من اليوم لتحقيق التوازن في أحمال الشبكات.وأضاف وزير التربية والتعليم : سوف تعلن الوزارة تفاصيل الامتحان المنزلي والإجراءات في حالة حدوث مشاكل في الشبكات.وقال الدكتور طارق شوقي :نتمنى من الطلاب استغلال الوقت في التحضير لهذه الامتحانات ، من خلال منصة التعلم علي بنك المعرفة والمنصات الإلكترونية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم مثل المكتبة الرقمية ذاكر وكذلك القنوات التعليمية.